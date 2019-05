Des gens du voyage dénoncent leurs conditions suite aux perquisitions de ce mardi

Plus d'une cinquantaine de gens du voyage se sont rassemblés devant le Palais de Justice de Bruxelles ce mercredi pour dénoncer leurs conditions suites aux larges perquisitions qui ont eu lieu dans l'ensemble de la Belgique. Leur action a duré un peu plus d'une heure et s'est déroulée sans incident.

Deux cents perquisitions ont eu lieu mardi, principalement en Région bruxelloise, mais aussi dans le Brabant Flamand et le Hainaut. Avec l'implication de près de 1200 policiers issus des police fédérale et polices locales concernées, l'envergure de cette opération est l'une des plus importantes de ces vingt dernières années.

Plus de domicile

Ces personnes issues de la communauté des gens du voyage, dont certaines femmes étaient en peignoir sur la Place Poelaert de Bruxelles, disent n'avoir plus de domicile depuis hier, leurs caravanes ayant été saisies par la justice.

« Ils ont pris des caravanes à des gens qui n'ont rien à se reprocher. C'est nous qui payons pour les autres, ce n'est pas juste », dénonce l'un d'entre eux.

Selon les manifestants présents, certains enfants n'auraient plus été nourris depuis hier, faute d'argent. D'autres avancent même que leurs cartes de banque auraient été bloquées.

« On est ici avec plusieurs familles pour réagir et récupérer au moins leurs domiciles. Certains n'ont rien et veulent juste récupérer leur domicile. Aucune aide sociale n'a été proposée, ils sont complètement perdus ici. C'est pas parce qu'on est des gens du voyage qu'il faut payer pour tout le monde ».

Un d'entre eux dénonce ainsi le traitement dont ils font preuve et se dit victime de cette perquisition à grande échelle. « La police a débarqué sur nos terrains, ils ont commencé par des saisies sans donner de détails. Des véhicules, des montres, des bijoux, des objets de valeur ont été saisies », explique-t-il. Il y a des enfants, des personnes âgées, des malades. Ils n'ont rien demandé, ils ont juste vu que c'était des gens du voyage et ils ont tous saisis, sans faire de distinction ».

Ciblés par les perquisitions, ces gens du voyage affirment se distancer totalement des personnes recherchées pour des faits d’escroquerie et d’organisation criminelle. Des malversations présumées liées à la vente de véhicules sur internet figurent parmi les faits reprochés par la justice.

« Cela fait 30 ans que nous sommes sur un terrain, la police dit qu'elle n'a jamais reçu de plainte contre nous. Que la police s'occupe des vrais coupables », conclut l'un d'entre eux.