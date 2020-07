Des gants et des masques dans sept grands fleuves européens, alerte la Fondation Tara

Des masques de protection et des gants ont été retrouvés dans sept grands fleuves européens en juin, a indiqué dimanche une porte-parole de la Fondation Tara, alertant sur le danger de cette pollution plastique liée à la crise sanitaire.

"Les scientifiques des laboratoires partenaires" de Tara ont "retrouvé masques et gants systématiquement" sur les berges et les plages de sept fleuves européens, lors de prélèvements effectués "au mois de juin", a déclaré Romy Hentinger, responsable du plaidoyer et de la coopération internationale de la fondation, sur la radio française France Inter.

"C’est préoccupant pour la suite" car "on peut en déduire que d’autres sont déjà arrivés en mer", a ajouté la porte-parole, soulignant que les masques de protection à usage unique, en polypropylène et "très fins", "vont se fragmenter rapidement".

Les fleuves étudiés font partie des neuf grands fleuves européens explorés en 2019 par la goélette scientifique, dans le cadre d’une mission sur les microplastiques : la Tamise, l’Elbe, le Rhin, la Seine, l’Ebre, le Rhône, le Tibre, la Garonne et la Loire.

"On attend les résultats finaux de ces scientifiques qui sont encore en train de terminer ces fleuves", a ajouté Romy Hentinger.

L’expédition de mai à novembre 2019 avait mis en évidence la présence de microplastiques dans 100% des prélèvements d’eau, montrant que ceux-ci sont déjà présents dès les fleuves et "ne se dégradent pas en mer, sous l’influence des rayons UV et du sel" comme on le pensait, a expliqué Martin Hertau, capitaine de ce laboratoire flottant.