Des formations avec CDI à la clé chez bpost : "On veut toucher aussi les demandeurs d'emploi sans diplôme"

Si Dimitry et Damien, détenteurs d'un CESS, ont opté pour le module de formation court, en 3 mois, un module plus long existe aussi, à destination d'un autre public. "En Wallonie, près de 47% des personnes qui recherchent un emploi n'ont pas passé la 4ème secondaire. On remarque aussi que 40% des demandeurs d'emploi ne disposent pas d'un permis de conduire", explique Thierry Ney, porte-parole du Forem.

1000 engagements par an chez bpost

Ces formations répondent à un véritable besoin de main d'œuvre chez bpost. "On s'est rendus compte avec les deux confinements qu'on avait des besoins en logistique, en transport et en opérateurs postaux car on a de plus en plus de colis. L'ambition est de former 10 000 opérateurs en 5 ans", détaille Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. L'objectif affiché est de jouer un rôle d'ascenseur social pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi.

Des séances d'information auront lieu dans le courant du mois de juin, début juillet ainsi qu'au mois d'août. Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec le Forem via le 0800/93 947.