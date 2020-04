Des filtres à intégrer dans les masques distribués lors du déconfinement : efficace ou pas ?

Le port du masque pour tous est désormais officiellement recommandé : c’est un des éléments que l’on retient de la conférence de presse de la Première ministre Sophie Wilmès (MR) hier soir. On le constate : entre les premiers jours de l’épidémie de coronavirus et aujourd’hui, les choses ont évolué quant au port du masque dans l’espace public. Jugée inutile au départ (quand on n’est pas malade), la barrière que constitue ce masque fait désormais partie de l’éventail des mesures pour contrer le Covid-19 et sa diffusion.

Pratique fortement recommandée dans l’espace public

"Se couvrir la bouche et le nez fera partie des bonnes pratiques pendant ce déconfinement. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un masque dit 'de confort' ou d’une autre protection alternative (écharpe, bandana). Cette pratique sera fortement recommandée dans l’espace public ; obligatoire dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus", expliquait Sophie Wilmès ce vendredi après 22 h.

La mesure entrera en vigueur à partir du 4 mai, même si des citoyens portent déjà un masque, souvent confectionnés à la maison, compte-tenu de la pénurie dans le commerce. Le SPF Santé publique propose d’ailleurs depuis quelques jours un tutoriel sur le site www.faitesvotremasquebuccal.be reprenant toutes les étapes de fabrication et les règles d’hygiène à respecter.

Plusieurs communes organisent déjà des opérations de distributions de masques, d’autres se sont mis en cheville avec des fabricants afin de procéder à un approvisionnement prochain de leurs administrés. En tout cas, "le gouvernement fédéral et les entités fédérées travaillent ensemble afin de procurer gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normé", précise Sophie Wilmès. A Bruxelles, le gouvernement bruxellois réuni en Conseil des ministres jeudi a décidé de commander plusieurs centaines de milliers de masques. Distribution prévue à partir du 4 mai.