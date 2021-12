Des fans et des personnalités rendent un dernier hommage au Grand Jojo : "Il était extraordinaire"

Plus ou moins 200 fans de Jules Jean Vanobbergen, sont venus rendre un dernier hommage ce mercredi à celui qui était plus connu sous son nom de scène : le Grand Jojo.

Dans la foule, une dame, pochettes de disques vinyles à la main nous rappelle qu’on a perdu un grand homme. "Qu’est-ce qu’il y a encore comme chanson maintenant ?", nous demande-t-elle. Elle poursuit : "Qu’est-ce qu’il nous a fait danser ! Des bals musettes…".

Emue, elle souligne qu’il était un homme simple et que "c’est une icône qu’on a perdue. Regardez Johnny Hallyday, Annie Cordy et maintenant le Grand Jojo. J’espère qu’il restera dans notre cœur et dans notre vie. C’était un homme merveilleux qui chantait bien, jovial et sympa. Il donnait la main à tout le monde".

