Des étudiants belges, pour la septième fois champions du monde de la diplomatie

Ils sont surnommés les All Blacks de la diplomatie, en référence à l’équipe néo-zélandaise de rugby qui rafle les victoires. Les étudiants et étudiantes belges de la MUN Society Belgium ont remporté pour la septième fois le Championnat du monde de la diplomatie. Alors, en quoi consiste ce concours ?

Héloïse Lebon, membre de la MUN Society Belgium, était invitée sur La Première ce matin.

Ces Championnats du monde sont organisés par l’Université de Harvard. Comment cela se déroule-t-il ?

"C’est un système qui est calqué sur le fonctionnement de l’ONU, mais sous forme un plus compétitive puisqu’il y a des prix qui sont décernés à la fin pour les personnes qui se démarquent. Et tout comme à l’ONU, il y a toute une série de comités dans lesquels des jeunes doivent représenter un pays qui n’est pas leur pays d’origine. On doit donc défendre des intérêts qui ne sont pas forcément ceux qui collent avec nos opinions personnelles, sur un sujet qui est actuellement débattu à l’ONU. On doit donc créer des alliances avec des pays qui ont des intérêts similaires aux nôtres, rédiger une résolution et la faire voter à la fin de la compétition".

Par exemple, vous, pour cette édition virtuelle cette année, vous étiez les États-Unis.

"Exactement, je représentais les États-Unis dans le comité sur les armements et la sécurité internationale sur le sujet de l’armement dans l’espace, donc j’ai dû parler de satellites et de potentiellement mettre des bombes dessus pendant toute une semaine".

Vous vous étiez préparée ? Vous aviez le sujet auparavant ?

"Oui, on reçoit les sujets quelques semaines à l’avance et on a donc environ deux ou trois semaines en parallèle de l’université pour devenir un expert sur ce sujet. C’est un vrai défi à relever, mais c’est très excitant aussi".

Quelles qualités faut-il pour être un bon ou une bonne diplomate ?

"Honnêtement, ça fait 15 ans que MSB existe et on a vraiment vu des profils extrêmement différents passer par notre Society, de toutes les études, de tous les milieux sociaux, de toutes les langues, francophones comme néerlandophones. Je pense que c’est vraiment les entraînements qui font la différence. Je pense que c’est quelque chose qui est en tout le monde et qui, avec la volonté et des entraînements bien construits, peut être à la portée de tout le monde.

[…] Il faut savoir se mettre dans les chaussures de quelqu’un d’autre, savoir débattre et pousser ses arguments tout en déconstruisant ceux des autres pour montrer que c’est nous qui avons raison. Il faut aussi savoir s’exprimer en public, car on doit s’exprimer devant plus de 400 personnes parfois, puis gérer un bloc de plus de 50 pays parfois, se montrer comme le leader de ce bloc et faire passer ses intérêts".

Qu’est-ce qui vous pousse à participer à ce genre de concours ? Au niveau professionnel, vous vous destinez à la politique ?

"Personnellement, je ne me destine pas pour la politique, mais c’est un spectre de compétences qui serait utile, quelle que soit la carrière qu’on entreprend. Et je pense que même pour sa vie personnelle, savoir parfois négocier ou en tout cas s’exprimer en étant très à l’aise devant un large public, c’est quelque chose qui sert à l’université. Mais comme je vous le disais, on n’a pas que des étudiants en droit, on a aussi des étudiants en médecine. Personnellement, j’ai étudié l’histoire. Donc, ce sont vraiment des compétences qui vont nous servir, quel que soit le métier vers lequel on s’oriente".

Septième victoire, c’est qu’il y a quand même derrière une recette belge qui fonctionne. C’est laquelle ?

"Pour être honnête, on avait un meeting hier avec Alexander De Croo — on a eu l’honneur de le rencontrer — et il nous a posé exactement la même question. Je pense que ce qui nous différencie des autres, c’est qu’on a une motivation différente des autres équipes qui représentent souvent leur université, tandis que nous sommes la seule équipe qui représente vraiment toutes les universités du pays, et on a vraiment cette fierté de représenter la Belgique sur la scène internationale.

On a aussi la volonté de démontrer que quand les néerlandophones et les francophones travaillent ensemble, il peut se passer des choses géniales. Je pense donc que c’est ça qui nous garde motivés pendant toute la semaine, quand les négociations s’éternisent jusque tard dans la nuit ou tôt le matin, mais on se souvient qu’on se bat vraiment pour la victoire par équipe et j’aime à penser que c’est cela qui fait la différence".