Pluie d'étoiles filantes ce vendredi matin dans notre ciel: voici comment en profiter

Si vous êtes un(e) lève-tôt, vous devriez vérifier le ciel ce vendredi matin avant l'aube, peut-être verrez-vous de nombreuses belles étoiles filantes! C'est en tout cas une prévision. Malheureusement, les prévisions météos annoncent 75 pour cents de chances (ou malchances) d'avoir des nuages dans le ciel.

Alors si toutes les conditions sont réunies, les étoiles filantes viendront de la constellation de la Licorne. Il suffit de regarder vers le sud, en direction des étoiles brillantes Procyon et Sirius, que vous devriez reconnaître plus facilement.

La Terre devrait en effet traverser ce vendredi, comme en 1995 (mais aussi 1925, 1935 et 1985), une partie dense du flux de météroides de l'essaim des Monocérotides, et si les prédictions sont correctes, nous devrions voir jusqu'à 5 à 10 météores par minute pendant le maximum si on compare à ces années-là! Le maximum est prévu à 05 heures 50 et sa durée ne dépassera pas une demi-heure. Alors pour ne rien manquer, il vaudra mieux commencer à regarder vers 5 heures. Les prévisions météorologiques ne sont pas trop mauvaises pour l'instant et la lune à seulement 20% d'illumination ne devrait pas gêner.

Si vous préférez rester au chaud à la maison, vous pouvez regarder la webcam en direct située sur le toit de l'Institut d'Astrophysique de l'ULiège, que nos avons installée l'année dernière et qui fait partie du vaste réseau FRIPON (une centaines de caméras sur le Benelux) pour détecter les bolides (fireballs) et la chute éventuelle de métorites.

Tous les météores enregistrées sont reportés sur la carte interactive pour la nuit sélectionnée dans le calendrier (les points de couleur sont des météores appartenant à des essaims déjà connus).

Ces météores devraient être aussi enregistrés par les antennes radio du réseau BRAMS dont celle de Liège et du Groupe Astronomie de Spa.

Plus d'infos ici: