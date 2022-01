Des encres interdites chez les tatoueurs : "C’est comme priver un boulanger de sa farine !"

C’est une date qui fait trembler le secteur depuis plusieurs mois déjà. Ce 4 janvier 2022, une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur. Elle interdit 25 pigments (dont le rouge, le jaune et l’orange) et abaisse les seuils de 4000 substances contenues dans les encres. Une catastrophe, estiment bon nombre de tatoueurs. Ils se mobilisent et réclament d’urgence des alternatives.

"Je ne sais pas ce que je vais faire, honnêtement", nous avoue un spécialiste du "vintage", installé dans le Hainaut. La plupart de ses pièces sont en couleurs. Il reçoit des demandes de nouveaux projets, ou des retouches pour d’anciens tatouages, sans savoir s’il peut les accepter. "On fait quoi, à partir de janvier ? On est tous hors-la-loi…" "Et ça ne fait que commencer !", poursuit ce professionnel, qui veut rester anonyme. "Le bleu et le vert seront interdits l’année prochaine".