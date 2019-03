Des élèves en pyjama pour soutenir leurs copains de classe hospitalisés

Les élèves de l'école communale de Spy ont un peu l'impression d'être en vacances aujourd'hui. Et pourtant, il y a bien cours mais dans une tenue un rien plus relax ... le pyjama. Car ce vendredi 15 mars marque la journée nationale du pyjama. Une initiative lancée par l'asbl Take Off et qui a pour but de soutenir les enfants hospitalisés.

Aujourd'hui, c'est donc une journée un peu spéciale pour les élèves de l'école communale de Spy. Chacun a revêtu son plus beau pyjama. De la licorne en passant par la combinaison vache ou le plus classique pyjama mickey; tous s'y sont mis. Une action symbolique en soutien aux enfants hospitalisés partout en Belgique. C'est le cas de Noémie, 13 ans, qui souffre d'une maladie au cœur. Cela fait quatre mois qu'elle est hospitalisée mais, grâce à une connexion internet et une webcam, elle continue de suivre les cours. "Ça me fait très plaisir que mes amis soient en pyjama pour moi", explique-t-elle.