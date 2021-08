Des écochèques contre une TV de classe E ? Compromis entre pouvoir d’achat et environnement

À partir de ce 1er septembre, la gamme des produits que l’on pourra acheter avec des écochèques s’élargira. De manière assez surprenante, vous pourrez acquérir un écran ou un téléviseur de classe énergétique "E". Entre pouvoir d’achat et protection de l’environnement, comment expliquer ce changement ?

Vous avez acheté un frigo classé A ++ l’année passée ? Figurez-vous que le label de ce même appareil aujourd’hui pourrait s’être transformé en une catégorie plus basse. La raison ? Le label européen d’énergie pour les appareils électroménagers a changé depuis le 1er mars. L’objectif de ce changement : simplifier les informations pour le consommateur et refléter au mieux l’évolution technique et les performances énergétiques des appareils.

Ce changement de label concerne différentes catégories d’appareils électroniques les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les téléviseurs et les écrans. À partir du 1er septembre, les produits d’éclairage en feront aussi partie.

Critères de disponibilité

Pour s’adapter à ces changements, le Conseil national du travail a mis à jour la liste des appareils qui peuvent être achetés avec des écochèques. Ce qui saute aux yeux, c’est qu’on va pouvoir acheter des téléviseurs et écrans électroniques de classe énergétique E. Pour rappel, les appareils de type A sont les moins énergivores, ceux de la classe G sont ceux qui consomment le plus d’électricité.

Le Conseil national du travail (CNT), l’organe fédéral compétent dans les matières sociales, se justifie auprès de la RTBF : "Si on n’incluait pas le label E dans la liste, il n’y aurait aucun critère de disponibilité. Par exemple, tous les téléviseurs qui répondaient aux conditions des classes entre A et D étaient des produits de haut de gamme et très spécifiques."

En ouvrant sa liste à la catégorie E, le CNT souhaite donc donner la possibilité aux consommateurs d’acquérir des produits à des prix abordables. Dans son avis établi en juillet 2021, l’organe expliquait déjà son choix : "Tenant compte de ces éléments et afin de maintenir l’équilibre voulu par le Conseil entre le critère du pouvoir d’achat et celui du caractère écologique, il décide d’ajouter la classe E pour les téléviseurs et les écrans."

Rare d’avoir un label A

Les nouveaux critères étant plus stricts que les précédents, il sera rare de trouver un appareil appartenant à la classe A dans un premier temps. A terme, les appareils de classe G (voire F) devraient aussi être interdits dans l’Union européenne. Le but est que les constructeurs redoublent d’efforts pour proposer des appareils classés au moins C, voire B.

Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est une décision temporaire

Fin février, Test-Achats se réjouissait de l’arrivée de ce nouveau système de label dans un communiqué. L’organisation de défense des consommateurs plaidait alors pour que le Conseil national du travail : "Nous demandons que seuls les produits dotés d’un label allant de A à maximum D puissent être achetés avec des écochèques. À défaut, les incitants pour que les fabricants produisent des appareils toujours plus performants d’un point de vue énergétique seraient amoindris."

Or, il est possible d’acheter des écrans et des téléviseurs de classe E. Contactée par la RTBF, Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, constate un problème d’ordre pratique : "On est favorable aux appareils énergétiques efficaces, mais il faut que les gens puissent les acheter. Or, peu ou pas du tout de ces appareils figurent dans les classes énergétiques les plus efficaces. C’est clair que ce n’est pas une situation idéale, mais c’est une décision temporaire."

La situation sera peut-être amenée à évoluer à l’avenir : dans son avis, le Conseil national du travail assure qu’une évaluation des critères d’application des écochèques aura lieu à partir de septembre 2022.