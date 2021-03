"Des données prouvent maintenant qu'Astrazeneca est aussi efficace que Pfizer et Moderna"

Alain Maron tient d'abord à rappeler que la première phase de cette campagne de vaccination a fonctionné: "la Belgique est un des rares pays européens à avoir vacciné tous les résidents de maisons de repos qu'elle souhaitait. A Bruxelles, cela représente 90% des résidents, vaccination en deux doses et quasi complète dans le personnel. On avance bien aussi dans le personnel hospitalier et on commence maintenant avec les autres collectivités [...] On peut d'ailleurs se demander si la baisse progressive des hospitalisation des personnes plus âgées ne découle pas en partie de la réussite de cette vaccination en maisons de repos".

Astrazeneca: 94% d'efficacité au Royaume-Uni

Faut-il s'attendre à un changement de stratégie concernant le vaccin Astrazeneca? Sabine Stordeur rappelle le contexte: "Quand ce vaccin a reçu l'autorisation de mise sur le marché, on l'a fait sur base d'études cliniques dans lesquelles il y avait très peu de patients âgés de plus de 65 ans et pratiquement aucun entre 55 et 64 ans. Sur cette base, il était impossible de pouvoir estimer l'efficacité du vaccin, raison pour laquelle le Conseil Supérieur de la Santé a émis un avis prudent: on n'interdit pas de vacciner les plus de 55 ans mais on préfère l'administrer aux moins de 55 ans, car nous n'avons pas assez de données d'efficacité sur cette tranche d'âge".

Mais la coresponsable de la Taskforce vaccination annonce aussi les résultats très encourageants du Royaume-Uni: "ils ont déjà réussi à vacciner 1,5 millions de personnes, à la fois avec du Pfizer, à la fois avec de l'Astrazeneca. Dans ce suivi [...], nous avons maintenant des données réelles sur toutes les catégories d'âge, qui prouvent qu'Astrazeneca est aussi efficace que Pfizer et Moderna, mais aussi que 30 jours après la première dose, il a déjà un degré d'efficacité de 94%. Cette fois-ci, avec tellement de personnes âgées, on peut se dire que le vaccin d'Astrazeneca fonctionne aussi chez les plus de 55 ans. Cette publication doit encore être officialisée", précise encore Sabine Stordeur.

