Des dizaines d'arrestations lors de deux opérations contre la mafia en Italie

Un total de 83 personnes ont été arrêtées mardi lors de deux opérations policières contre la mafia en Italie.

Trente-huit personnes actives dans les paris illégaux et les machines de jeux ont été interpellées lors d'une première opération menée tot mardi matin dans la région entourant la capitale italienne.

La deuxième opération s'est déroulée dans la région de Calabre où 45 membres présumés de la 'ndrangheta ont été arrêtés pour trafic de drogue.

Les personnes interpellées dans la banlieue de Rome étaient également actives à Viterbe et Padoue ainsi qu'en Espagne et en Autriche, précise l'agence de presse ANSA. Cette bande est dirigée par Salvatore Nicitra, incarcéré depuis 2018 pour assassinat. Il est considéré par les autorités italiennes comme le chef mafieux le plus important dans le nord de la Péninsule, selon ANSA.