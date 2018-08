Des distributeurs automatiques de fruits et légumes fleurissent devant les fermes

Comme pour un distributeur "classique", il suffit de glisser quelques pièces et de repartir avec ses courses.

Ces distributeurs permettent aux agriculteurs qui ne disposent pas de magasin de vente directe d'écouler des fruits et des légumes, des pommes de terre ou encore du lait cru, directement au consommateur.

De plus en plus de distributeurs automatiques sont installées devant des fermes. Et on n'y trouve pas des friandises, ou des sodas.

Comme pour un distributeur de friandises et de sodas, il suffit de mettre quelques pièces et de récupérer ses fruits et ses légumes. - © Laurent Dupuis

Des vitamines et du local disponibles 7 jours sur 7, 24h/24

Devant la ferme des jardins du Monchau au Mont-Saint-Aubert, dans l’entité de Tournai, se trouvent deux distributeurs automatiques.

Catherine y achète des fruits et des légumes quasiment tous les jours. "C’est très pratique. Les fruits et légumes sont disponibles tout le temps, et puis, cela permet d’aider des producteurs locaux."

Dans la serre de la ferme, Thomas Dewaele, des Jardins du Monchau, cueille des tomates. Ils en placent ensuite dans l’un des deux distributeurs automatiques installés devant la ferme.

"Nous avons un magasin pour la vente directe mais il n’est ouvert que le samedi matin et c’est un peu juste pour écouler toute notre production", explique Thomas Dewaele. "Nous avons donc acheté deux distributeurs qui forment une très bonne alternative pour vendre nos fruits et nos légumes. D’ailleurs, au début, nous avons acheté les distributeurs pour nos fraises. Nous les vendions le samedi au magasin mais nous les cueillons tous les jours. Et les fraises cueillies le dimanche ou le lundi, elles n’étaient plus très fraîches pour le samedi suivant."

Et à côté des fruits et des légumes dans les deux distributeurs, se trouvent également des confitures de fraises. "Nous utilisons les fruits et légumes qui ne sont pas vendus pour préparer des confitures en ce moment, ou des soupes aussi", explique Mélanie Mullie, la compagne de Thomas Dewaele. "Cela permet de lutter contre le gaspillage alimentaire."