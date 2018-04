Des détergents naturels pour remplacer ceux nocifs pour la santé et l'environnement

Les désherbants ne sont pas les seuls à être potentiellement toxiques. Les détergents utilisés au quotidien lors des tâches ménagères peuvent également l'être. Ces produits contiennent des éléments chimiques et peuvent représenter un risque pour la santé en plus d'être polluants.

80 litres de produits sont utilisés annuellement pour nettoyer. Salle de bain, four, micro-onde, vitres, etc. Des dizaines de marques et produits différents qui ont souvent un point commun : des substances chimiques dans leurs composants.

Plusieurs recherches menées par des grands groupes industriels tentent de démontrer les conséquences de ces produits sur la santé et se préoccupent de leur possible nocivité. En Belgique, certaines analyses ont abouti et ce, plus particulièrement à Louvain-la-Neuve.

Des substances et parfums naturels

Sébastien Fastre dirige le département recherche et développement de la société Realco qui élabore des produits respectueux de la nature et de la santé. "C'est un risque pour la santé et cela crée une pollution de l'air presque comparable à celle causée par les voitures, selon une étude de l'université du Colorado", explique-t-il à propos des détergents vendus dans les grandes surfaces.

Dans son local dédié à l'analyse et au développement, aux côtés des inévitables éprouvettes se trouve le résumé d'un cahier des charges et quelques échantillons de produits concurrents. Pour la société, l'intention est de se "différencier des produits concurrents en utilisant des substances et des parfums naturels sans danger pour l'utilisateur et l'environnement".

Selon une estimation de l'agence américaine de la protection de l'environnement, la pollution intérieure peut être de deux à cinq fois supérieure à la pollution en rue.