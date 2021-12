"Des décisions désastreuses" pour le secteur de la culture, choqué par les décisions du Comité de concertation

"Choqués", "stupéfaits", "incrédules" : les acteurs du secteur culturel n’ont pas mâché leurs mots à l’issue du Comité de concertation (Codeco), réuni vendredi pour renforcer les mesures pour faire face à la quatrième vague de Covid-19.

Parmi les mesures annoncées, les autorités interdisent, dès ce samedi, les événements publics de plus de 4000 personnes. A l’intérieur, les représentations culturelles, concerts, congrès et autres ne pourront plus réunir qu’un maximum de 200 personnes dès le 6 décembre. Le public devra être assis et porter un masque. Et le recours au Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 50 personnes.