Des daims tués par des loups dans un parc de loisirs en Flandre : une clôture mal adaptée à ces prédateurs

Ce dimanche 24 octobre, au moins une dizaine de daims ont été attaqués par un ou plusieurs loups dans le parc de loisirs Hengelhoef à Houthalen-Helchteren, dans la province du Limbourg, rapportent plusieurs médias flamands. Un événement "prévisible" a précisé le spécialiste des loups, Jan Loos, de Welkom Wolf : les clôtures qui délimitaient la zone de vie des daims n’étaient pas à l’épreuve de ces prédateurs. "La zone était en effet bien clôturée, mais le loup s’est glissé sous la clôture", a expliqué le bourgmestre Alain Yzermans à la VRT.

La présence du loup est attestée dans cette région depuis début 2018, avec l’arrivée de la louve Naya, qui est morte un an plus tard, probablement tuée de manière "malveillante". A l’heure actuelle, on compte au moins dix loups dans le Limbourg, dont six louveteaux.

Si les tests ADN doivent encore être réalisés pour être certain qu’il s’agissait de loup, "les experts qui étaient sur place sont presque sûrs à cent pour cent qu’il s’agit de l’œuvre du loup", a déclaré Jos Mennen du groupe Oostappen à nos confrères de DeMorgen. "C’est un jour noir pour notre parc de vacances."

Le "surplus killing"

Le spécialiste Jan Loos a expliqué à la VRT que si les loups ont la possibilité de tuer plus de proies que de nécessaire, ils le feront, un phénomène que l’on appelle le "surplus killing". Ainsi, il peut revenir, les jours suivants, pour se nourrir à nouveau.

Le spécialiste ne comprend pas pourquoi les daims n’ont pas été mieux protégés d’attaques, alors que le loup est bien présent dans la région depuis 2018. "Nous sommes maintenant presque quatre ans plus tard et il est bizarre de voir qu’une direction de parc au milieu d’une zone de loups n’a toujours pas fait l’investissement élémentaire pour installer une seule clôture électrique à l’extérieur de la clôture. Cela aurait pu empêcher l’attaque du loup." a-t-il déclaré à la VRT.

Les daims "survivants" ont été regroupés dans une zone plus petite, avec une clôture à l’épreuve de loups, a précisé le bourgmestre de Houthalen-Helchteren. "Nous remercions l'équipe du réseau et le service technique de notre commune pour cette intervention. Il faut davantage de prévention et une approche ferme"