Des coursiers occupent le siège de Deliveroo: "Un comportement agressif et intimidant", dénonce la direction

La direction de Deliveroo a réagi via un communiqué à l'occupation de leur siège bruxellois par plusieurs de ses livreurs à vélo. La direction condamne ce qu'elle appelle "un comportement agressif et intimidant".

Ces livreurs dénoncent le refus de la direction de lever l'ultimatum obligeant tous les coursiers à passer sous statut indépendant d'ici fin janvier. L'obtention par Deliveroo d'un agrément en tant que plateforme numérique ne passe pas non plus.

"La société Deliveroo condamne ce comportement agressif et intimidant mais déclare rester ouverte au dialogue à condition que les manifestants agissent dans un esprit de coopération et quittent les locaux toujours occupés. Ceci afin d’assurer la sécurité du personnel et lui permettre de reprendre possession des lieux", précise le communiqué de Deliveroo.