Des corbeaux pour ramasser les mégots dans un parc de loisirs français

Alors que certains primates bipèdes semblent manquer de capacités cognitives pour comprendre l'impact environnemental de l'action de jeter un déchet dans la nature, les corvidés, eux, n'en manquent pas pour aller ramasser ces détritus.

Les corbeaux sont connus pour leurs capacités cognitives très développées : ils sont capables d'utiliser des objets et anticiper des situations. Une idée a donc germé dans la tête d'un fauconnier du parc français Le Puy du Fou, alors qu'il observait ces oiseaux. En inventant une petite boîte qui offre une croquette (un met dont raffole ces oiseaux) si l'on y dépose un petit objet, il a su dresser des corbeaux freux pour qu'ils ramassent les mégots et autre petits déchets sur le sol.

"L'objectif n'est pas simplement de nettoyer, car les visiteurs sont globalement respectueux de la propreté, mais aussi de mener une action pédagogique", montrant que "la nature elle-même peut nous apprendre à faire attention à l'environnement", a expliqué le président du parc à l'AFP.

Six de ces corbeaux dressés entreront en action dès la semaine prochaine, et le parc promet qu'ils seront plus nombreux dans les prochaines semaines.