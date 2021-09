Des consultations chez le psy à 11 euros : les conditions remises en question par certains psychologues devant le Conseil d’Etat

Quatre associations de psychologues ont saisi le Conseil d’Etat, jeudi, dans l’espoir de faire retirer une nouvelle convention visant à rendre les soins psychologiques plus accessibles. Ils dénoncent notamment une violation du secret professionnel et redoutent une application arbitraire de ce texte.

Grâce à un accord entre l’Inami, le SPF Santé publique et les organisations faîtières Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones & Germanophones (UPPCF) et Beroepsvereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), une visite chez un psychologue pourra désormais être tarifée à 11 euros, sous conditions et pour un nombre limité de séances.

Mais cet arrangement n’est pas bien accueilli par tous.