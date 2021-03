Des conseils pour trouver un stage cet été malgré la pandémie

Cette année, les stages d’été seront plus complexes à trouver. En effet, le télétravail s’est généralisé et beaucoup d’entreprises ont connu des difficultés financières à cause de la crise. Accueillir des stagiaires n’est pas forcément leur priorité. Comment trouver un stage d’été en ces temps de pandémie ? Voici quelques conseils pour optimiser vos démarches et mettre toutes les chances de votre côté.

Selon Vincent Roelandt, directeur d’Infor Jeunes, il ne faut pas hésiter à postuler de manière volontaire : "Il faut être proactif, cela fonctionne par effet d’opportunités d’autant pour les stages ", conseille-t-il. "Il faut répéter ses demandes car il y a toujours une opportunité qu’une entreprise embauche dans un temps court."

Le bouche-à-oreille peut aussi être une solution en faisant appel à ses proches, amis, famille, anciens collègues afin de trouver un stage.

Le député wallon Rodrigue Demeuse (Ecolo) déclarait à Le Soir : "les étudiants ne doivent pas être victimes d’une situation dont ils ne sont pas responsables. Des alternatives pédagogiques peuvent être mises en place sans nécessairement impacter la formation. L’une des premières pistes serait d’objectiver l’ampleur du problème"

Les domaines qui embauchent

Concernant les domaines où candidater, malgré la crise, certaines entreprises embauchent encore en présentiel : "Il y a des métiers dans l’industrie, la manufacture, la fabrication qu’on ne peut pas numériser et qui nécessitent plus de contacts avec les gens", explique le directeur.

A défaut, les stages sont aussi possibles en distanciel en appliquant les mêmes règles de télétravail au stagiaire qu’aux travailleurs : "Dans le secteur tertiaire, tout peut se numériser, les services sont dématérialisés".

Mais cela n’est pas évident d’évaluer le travail d’un stagiaire en distanciel : "Il faut que le maître de stage soit près du stagiaire car au début il n’est pas autonome, il faut lui expliquer les consignes." De plus, un stage doit être formateur : "Il faut un suivi, un contrôle et un encadrement pour pouvoir observer le travail du stagiaire".

L’agence de communication Hungry Nuggets nous confiait en septembre avoir décidé de maintenir les stages à distance : "Pendant la crise, nous avons décidé de maintenir le stage et de travailler à distance. Nous avons fourni le matériel nécessaire à nos stagiaires et nous faisions plusieurs conférences téléphoniques par jour. Le maître de stage pouvait contrôler à distance l’ordinateur afin que l’étudiant se sente encadré".

Céline Van Hemelrijck, chargée de communication InforJeunes, répondait à Véronique Thyberghien au micro de La Première en février dernier : "Tous les secteurs ont été touchés, quel que soit le domaine d’études. Tous les étudiants ont eu et ont encore des difficultés à trouver un stage". Les stagiaires, considérés comme de la main-d’œuvre gratuite, n’ont pas pu remplacer les employés mis au chômage temporaire.

Les entretiens d’embauche à distance

Les entretiens d’embauche sont susceptibles de se faire à distance, ce qui semble compliqué pour Vincent Roelandt car c’est aussi de l’humain et pas seulement des compétences : "Entre un présentiel avec un masque et un distanciel avec le visage, il vaut mieux voir la tête des gens" confie-t-il. "Il faut faire passer la chaleur humaine en distanciel, vérifier son cadrage et la qualité de sa connexion internet sinon cela peut devenir rédhibitoire. Il est important de soigner sa présentation, être bien habillé même à la maison et éviter les fonds Zoom/Teams sur impression en réalité augmenté ou floutés." Les fonds rajoutent de l’information ou du flou sur une image qui doit être neutre, il faut se présenter comme en réel.

Il faut que le stagiaire puisse négocier avec son école pour avoir de la flexibilité sur la manière d’organiser le stage

Certes, les entreprises ne doivent pas être réfractaires à prendre des stagiaires mais les écoles aussi doivent faire un effort et assouplir leurs règles : "Il faut que le stagiaire puisse négocier avec son école pour avoir de la flexibilité sur la manière d’organiser le stage." Les établissements ont souvent un dossier de contacts fourni afin d’accompagner, soutenir et aider un jeune à trouver un stage.

Le directeur d’InforJeunes avoue qu’il y a peu d’offres de stage : "Il n’y a pas une grande motivation des plateformes de créer une base de données sur les offres disponibles". Mais, il y a d’autre moyens de recrutement : "De plus en plus d’entreprises recrutent également par le réseau LinkedIn. On peut imaginer que les entreprises utilisent cette stratégie pour gérer l’offre de stage car derrière un stage, il y a aussi un moyen de recruter un certain type de profil". Une possibilité de la plateforme est de spécifier que l’on recherche un stage pour alerter son réseau. Il est donc important d’actualiser son profil en ajoutant les informations propres à son domaine pour montrer notre connaissance du secteur.

Pour les entreprises comme pour les jeunes en recherche, il existe plusieurs plateformes en dehors des services des écoles afin de postuler ou déposer une offre de stage :

Stage Bruxelles : pour trouver un stage facilement à Bruxelles

https://www.centraledesstages.be/index.php

Infor Jeunes Bruxelles (ijbxl.be)

https ://www.citedesmetiers.brussels/fr-BE/Home

Trouvez des stages et des stagiaires | Student.be

Coming soon – Meetern met en relation des entreprises et des étudiants dans les secteurs marketing/communication/publicité.