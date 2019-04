Des chercheurs parviennent à "ressusciter" les cellules du cerveau de cochons morts

D’abord, un mot sur la méthode, et attention aux âmes sensibles : les chercheurs ont pris la tête de 32 cochons abattus pour leur viande, ils ont ensuite scié leurs crânes et enlevé leurs cerveaux, avant de les laisser à température ambiante pendant quatre heures. L’afflux sanguin (et donc d’oxygène) une fois cessé, les scientifiques ont irrigué le cerveau avec un substitut du sang, une solution expérimentale permettant de limiter les lésions. En quelque sorte, il s’agit d’une réanimation cérébrale. Surprise : certaines fonctions du cerveau des porcs ont retrouvé une activité.

Jacques Créteur, Respoinsable des soins intensifs à l'hôpital Erasme - © RTBF

Mieux soigner les suites d’AVC et de crises cardiaques

La découverte est majeure pour les scientifiques, puisqu’il apparaît, avec cette découverte, que la détérioration des neurones est un processus plus long qu’on ne le croit. En gros, le cerveau décline moins rapidement que ce qu’on le croyait.

C’est aussi une avancée encourageante pour les personnes victimes d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et qui ont subi des dommages au cerveau que l’on considérait jusqu’ici comme irréversibles. « La grande majorité des patients après un arrêt cardiaque vont subir les conséquences d’une diminution de l’oxygénation cérébrale et la grande majorité des patients décèdent non pas à cause du problème cardiaque mais bien parce que le cerveau n’a pas été suffisamment irrigué. Et dans cette recherche, il y a la possibilité, peut-être, d’une régénérescence », analyse le Dr Jacques Créteur, responsable des soins intensifs à l’hôpital Erasme. Et il poursuit : « Peut-être que certaines techniques innovantes, certains produits pourraient être utilisés pour permettre une meilleure récupération neurologique, même si, à ce stade, cela reste de la science-fiction. »