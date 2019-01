Des chercheurs découvrent comment l'intestin dit stop au cerveau: vers un traitement de l'obésité?

C’est une enzyme présente dans l’intestin qui envoie l’information au cerveau : "Je n’ai plus faim, arrête donc de manger !". Une équipe de l’UCL vient de découvrir cette enzyme. Une surconsommation de gras peut altérer cette enzyme, et donc l’axe intestin-cerveau. Résultat, l’appétit n’est plus régulé, et le sujet grossit. C’est un cercle vicieux . Mais la recherche démontre aussi que si on administre une bactérie intestinale particulière, on peut restaurer le dialogue intestin-cerveau, et rétablir le message "je n’ai plus faim". C’est un message d’espoir pour les personnes souffrant d’obésité.

Comment ça marche?

Lorsque l’on mange des graisses, et que tout fonctionne normalement dans notre corps, une enzyme de l’intestin envoie un message au cerveau indiquant qu’il a assez mangé. Ce message de satiété envoyé grâce à l’axe intestin-cerveau permet de maintenir un bon équilibre alimentaire, et donc un poids stable. Mais d’après la recherche menée par des chercheurs de l’UCL, cette enzyme dysfonctionne chez les personnes en surpoids ou obèses. Le message "je n’ai plus faim" n’arrive plus au cerveau. Conséquence, le surpoids augmente.

Un coupe-faim naturel

L’équipe de Patrice Cani (Louvain Drug Research Institute, UCLouvain) a découvert qu’un régime riche en graisses entraine la baisse d’activité de cette enzyme (NAPE-PLD). C’est en menant des expériences sur des souris que les scientifiques ont mis au jour les effets de cette enzyme. Les souris qui n’ont plus cette enzyme dans l’intestin développent un foie gras, deviennent obèses et dépensent moins d’énergie .

"Si on expose les souris dépourvues de cette enzyme à un régime riche en gras, elles n’arrivent plus à s’arrêter de manger la nourriture grasse. Elles mangent donc beaucoup plus que les souris normales".

En d’autres termes, sans cette enzyme, qui est affaiblie par l’ingestion de graisses, on perd les signaux qui informent le cerveau d’arrêter de manger. L’être humain perd donc un moyen physiologique naturel, présent dans l’intestin, et qui active dans l’hypothalamus les neurones "coupe-faim".

Quel impact sur l’obésité ?

Mais les chercheurs de l’UCL ont trouvé une parade à la disparition de cette enzyme. Si l’on administre la bactérie Akkermansia aux souris "grasses", on rétablit le dialogue intestin-cerveau, avec le message "je n’ai plus faim". Ce qui permet aux souris de manger moins, et donc de perdre du poids.