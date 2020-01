Des chercheurs américains créent un robot "vivant", à base de cellules de grenouilles

Cela pourrait être un nouveau film de science fiction version animalière. On imagine déjà la bande-annonce : musique angoissante, image d’un laboratoire sombre et voix grave qui parle d’un robot vivant, d’une créature entièrement créée par l’homme. N’en rajoutez plus… C’est en fait la réalité. Des chercheurs américains des universités du Vermont et de Tufts viennent de construire ce qu’ils appellent un "robot vivant" à base de cellules de grenouille. Leur étude vient d'être publiée dans la revue scientifique américaine PNAS.

Conçues comme des puzzles

Pour aboutir à ces robots vivants, les chercheurs ont d’abord utilisé un super ordinateur pour créer des modèles d’organismes vivants. Grâce à un algorithme puissant, cet ordinateur a passé des mois à assembler numériquement des centaines de cellules et ainsi créer virtuellement des corps de différentes formes. L’idée étant de voir quel type de corps est capable d’effectuer quelle tâche et cela de la meilleure manière. Parmi les milliers de corps créés numériquement, soumis à des tests d’efficacité et améliorés au fil du temps, les chercheurs ont gardé les plus performants pour réaliser des tâches précises.

Restait ensuite à passer du virtuel au réel. Les chercheurs ont prélevé des cellules souches de peau et de muscle cardiaque de grenouilles africaines. Ils les ont ensuite "remodelées" pour qu’elles correspondent au modèle informatique calculé précédemment par le super ordinateur. En suivant toujours ce modèle informatique, les scientifiques ont ensuite assemblé comme un puzzle les cellules de grenouille de façon à ce qu’elles effectuent les mouvements annoncés par l'ordinateur. Avec ces assemblages spécifiques, les cellules se déplaçaient selon les mouvements prévus et plus selon leur nature initiale. Les cellules ont donc été reconfigurées par les scientifiques pour agir comme ils le voulaient.