Des chauffeurs de taxi attaquent des chauffeurs Uber en justice

Une vingtaine de chauffeurs de taxis et la Fédération belge des taxis (Febet) ont décidé d'intenter une action en cessation contre Uber BV (aux Pays-Bas) et une dizaine de chauffeurs collaborant avec la plateforme, rapporte L'Echo samedi.

Ils souhaitent que les chauffeurs Uber cessent de circuler à Bruxelles sous couvert d'une licence de location de véhicule avec chauffeur, sous peine d'une astreinte d'1 million d'euros par jour. "Uber et ses chauffeurs se livrent à des actes de concurrence déloyale en violation des législations sociale et régionale", expliquent Antoine Chomé et Nicholas Ouchinsky, les avocats en charge de la défense de la Febet et des chauffeurs de taxi.

Ils demandent au tribunal de commerce francophone de Bruxelles d'ordonner la production de toute une série de documents dont le listing TVA d'Uber et des chauffeurs cités et le listing ONSS d'Uber aux Pays-Bas.

Devant le tribunal fin juin

"Nous démontrerons qu'Uber trompe le public et la Région de Bruxelles-Capitale en exploitant des licences de location de véhicule alors qu'en réalité, les chauffeurs fournissent un service de taxi", ont encore expliqué les deux avocats de la Fédération des taxis. Et pour appuyer leurs dires, ils ont fait dresser une série de constats par des huissiers de justice qui ont permis de débusquer des chauffeurs Uber roulant avec des voitures ne correspondant pas aux critères adéquats.

Les parties impliquées se présenteront devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 27 juin prochain.