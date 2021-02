Des centres d'hébergement pour personnes handicapées attendent les vaccins et ne voient rien venir. La ministre Morreale rassure

Depuis décembre, c'est comme un cadeau de Noël promis et qui n’arrive pas. Les résidents des institutions pour personnes handicapées attendent leur vaccin. Il y a deux mois, lors d’un comité de concertation, leur secteur était identifié comme faisant partie de la 1ère vague des vaccinations donc, le secteur 1A à l’instar des maisons de repos. Mais à ce jour, seuls 30 institutions sur 660 ont reçu leur vaccin, soit un total de 1990 doses. Aujourd’hui, des voix s’élèvent parmi le personnel d’encadrement de ces résidents qui ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas encore reçu ce vaccin.

Grégory de Wilde est le directeur d’Horizon Neuf, une ASBL qui fournit des services d’hébergement et d’accompagnement à 80 personnes handicapées dans le Brabant wallon. Depuis le premier lockdown en mars dernier, ses résidents restent pratiquement confinés. L’annonce d’une vaccination prochaine était donc pour lui et l’ensemble de ses résidents un soulagement. Mais ils ont vite déchanté : "Depuis le mois de décembre, nous anticipons l’arrivée des vaccins dans nos centres d’hébergement par une information auprès de nos hôtes et de notre personnel soignant. On nous a initialement averti que la vaccination commencerait dès le 25 janvier. Les vaccins ne sont pas arrivés et depuis, plus de nouvelles."

Sans vaccin, nous craignons qu'une nouvelle épidémie ne submerge notre institution

Ce directeur s’inquiète d’autant plus qu’il voit d’autres secteurs s’ouvrir à la vaccination. Il s’interroge : "l’ordre de priorité des personnes handicapées reste-t-il d’actualité ? Nous nous demandons si les doses qui vont arriver vont vraiment servir à vacciner notre secteur d’hébergement des personnes handicapées. N’oubliez pas que nous devons travailler avec beaucoup d’anticipation. Nous devons rassurer nos pensionnaires et leurs familles. Nous devons leur donner des perspectives et des dates. Tous les matins, ils nous demandent quand ils vont se faire vacciner. Nous avons obtenu énormément d’adhésion de leur part mais si nous tardons trop à leur fournir ce vaccin, je ne suis pas sûr que nous continuerons à obtenir cette adhésion."

►►► Lire aussi : Vaccination coronavirus des personnes handicapées : "Il faut une égalité de traitement avec le reste de la population"

Mesures préventives

Koen Vanormelingen, lui, est médecin coordinateur de l’ASBL Horizon Neuf. Il s’inquiète de la remontée des cas de covid-19 positif dans le Brabant wallon. Déjà, nous explique-t-il, l’institution a dû prendre des mesures préventives : "On a diminué les retours des résidents dans leur famille le week-end. Au lieu d’autoriser deux nuitées tous les quinze jours, nous les limitons à une nuitée par quinzaine.".

Par ailleurs, le personnel d’encadrement doit désormais porter des masques FFP2 pour éviter de contaminer les résidents. Une mesure lourde, pour ce personnel mais nécessaire, selon ce médecin : "Le personnel a une moyenne d’âge peu élevée. Or, la majorité des contaminations observées dans le Brabant wallon touche essentiellement des jeunes. Nous craignons une nouvelle épidémie avant que le vaccin n’arrive. On comprend très bien qu’il puisse y avoir des problèmes d’approvisionnement mais il n’y a pas de transparence dans l’information. Nous n’avons pas de planification ni de perspective à moyen terme."

Depuis plusieurs semaines, l’ASBL Horizon Neuf a reçu un vade-mecum de 63 pages. Elle a fait les achats nécessaires, notamment des frigos pour assurer la chaîne du froid des vaccins. Tout est donc prêt mais comme Sœur Anne, elle ne voit rien venir.

Des retards, c'est sûr, mais pas de changement de priorité

Que se passe-t-il? Pour en savoir plus, nous avons contacté le cabinet de la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale. Le son de cloche y est nettement moins alarmiste. D’ici la fin de la semaine, 3190 doses de vaccins seront distribuées dans les institutions pour personnes handicapées.

Avec les 2000 doses déjà distribuées, cela représentera environ la moitié des résidents et du personnel d’encadrement. La ministre, Christie Morreale est optimiste, elle espère que la grande majorité de ce secteur aura reçu son 1er vaccin d’ici la fin du mois. "Nous avons commencé à vacciner ces institutions, il y a 10 jours. Nous espérions la semaine dernière recevoir plus de doses que celles reçues de Pfizer. Voilà pourquoi, nous avons dû diminuer le nombre d’institutions à vacciner."

Un secteur prioritaire

Entretemps, les doses d’Astrazeneca arrivent et devraient compenser les doses manquantes de Pfizer. La ministre de la santé souligne que ce secteur représente, pour elle, une priorité, au même titre que les maisons de repos. Elle insiste : "Nous pensons que plus tôt les résidents de ces institutions seront vaccinés et protégés, mieux ce sera, notamment en raison des variants qui se généralisent en Belgique. Ils ont déjà été suffisamment frappés au cours des deux premiers pics épidémiques."

De la parole aux actes. Pendant que nous l’interrogeons, elle téléphone à l’Aviq, l'agence chargée de mener la campagne de vaccination et elle s’enquiert de ce qu'il se passe dans les institutions du Brabant wallon. A l'issue du coup de fil, elle nous assure que tout sera mis en œuvre pour que les vaccins arriveront à temps.

Aujourd’hui, environ 95% de résidents d’institutions pour personnes handicapées souhaitent se faire vacciner ainsi que 70% du personnel d’encadrement.