Des centaines de proches font leurs adieux à Stephen Hawking

Des centaines d'anonymes rassemblés autour de l'église ont applaudi à l'arrivée du cercueil, porté par six membres de l'université de Cambridge et recouvert de lys et roses blancs représentant l'univers et l'étoile polaire. La cloche de l'église a sonné 76 coups, un pour chacune des années de vie du célèbre scientifique.

Les obsèques de cet athée convaincu, qui se déroulent dans l'intimité, ont commencé vers 14H00 heure locale (13H00 GMT) dans l'église St Mary the Great de l'université de Cambridge (est de l'Angleterre), à deux pas du Gonville and Caius College où il a travaillé pendant plus de 50 ans.

Des centaines de parents, amis et collègues se sont réunis samedi après-midi à Cambridge pour faire leurs adieux à l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, dont le génie scientifique et le handicap physique avaient fait une personnalité mondialement connue.

"La vie et le travail de notre père ont signifié tant de choses pour tant de gens, croyants comme non croyants. Ainsi, le service sera à la fois inclusif et traditionnel, reflétant l'envergure et la diversité de sa vie", ont dit ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un communiqué.

"Notre père a vécu et travaillé à Cambridge pendant plus de 50 ans. (...) C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser ses funérailles dans la ville qu'il aimait tant et qui l'aimait en retour", ont-ils expliqué.

Célébrités

Parmi les quelque 500 invités à la cérémonie figuraient de nombreuses célébrités, dont le guitariste de Queen Brian May et sa femme l'actrice Anita Dobson, la mannequin britannique Lily Cole et la productrice de cinéma Barbara Broccoli.

L'astrophysicien britannique Martin Rees et l'acteur Eddie Redmayne, oscarisé pour avoir incarné le célèbre scientifique dans le film "Une merveilleuse histoire du temps" en 2014, ont prévu de lire un texte pendant le service, tandis que des éloges funèbres seront prononcés par son fils aîné Robert et la professeure Fay Dowker, une de ses anciennes étudiantes.