Des centaines de personnes ont fait la fête ce mercredi soir au Bois de la Cambre

Comme on peut le voir sur cette vidéo postée sur Twitter, plusieurs centaines de personnes ont fait la fête au Bois de la Cambre ce mercredi soir, omettant complètement les gestes barrières tels que le port du masque ou encore la distanciation sociale.

Contactée ce soir par nos soins, la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles confirme qu’il y a bien eu une fête. "Nos équipes sont intervenues parce qu’il y avait beaucoup de monde. Alors nous avons effectué de la sensibilisation, mais nous verbalisons également quand c’est nécessaire".

Recontactée plus tard dans la soirée, la porte-parole a indiqué que le couvre-feu a été respecté par une grande partie des fêtards. "Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les lieux quand on l’a demandé. Après le couvre-feu, il n’y aurait plus eu qu’une trentaine de personnes."

Durant la journée, de nombreuses personnes s’étaient déjà rassemblées dans le Bois de la Cambre pour profiter du soleil.