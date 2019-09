Des centaines de milliers de jeunes en grève climatique sur toute la planète

Ce 20 septembre 2019, la mobilisation pour la lutte contre le changement climatique a repris en force, avec l’organisation d’une grève mondiale. Selon Greta Thunberg, la jeune suédoise à l’origine de cette mobilisation sans précédent, plus de 4500 événements sont organisés dans 139 pays. Via notre carte interactive, et nos photos et vidéos, revivez cette journée historique au gré des manifestations, en suivant la course du soleil.

►►► Adélaïde Charlier : "La saison 2 est lancée, nous marcherons tous les mois !"

La marche se tient à quelques jours d’un sommet de l’ONU sur le climat. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devrait y appeler les dirigeants du monde entier à revoir à la hausse leurs engagements pour le climat.

En milieu d’après-midi, l’ensemble des actions a rassemblé plus de 400.000 étudiants et autres manifestants : ils étaient plus de 300.000 en Australie, et sont une centaine de milliers en Europe. Sur les autres continents, les rassemblements sont moins importants et plus clairsemés.

Mais la plus grande manifestation est attendue à New York, où se trouve Greta Thunberg actuellement : plus d’un million d’écoliers ont eu l’autorisation de sécher les cours pour rejoindre les cortèges.