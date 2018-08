Des centaines de chercheurs néerlandais victimes de la "fausse science" et ses revues bidons

Des centaines d'académiciens néerlandais ont publié ces dernières années des articles scientifiques dans des revues bidons notoires. Ces soit-disant journaux scientifiques publient à peu près tout et n'importe quoi contre rémunération, sans que la qualité du contenu ne soit vérifiée. Ces auteurs ont dépensé des centaines de dollars pour être publiés, écrit mercredi De Volkskrant.

Le quotidien néerlandais a pu consulter les données du collectif international de journalisme d'investigation ICIJ, à l'origine notamment des Panama Papers. Les enquêteurs de l'ICIJ ont sélectionné un certain nombre d'éditeurs bidons et passé au crible les auteurs de 175.000 articles. De Volkskrant a obtenu un accès exclusif à la base de données du consortium de journalistes. On retrouve parmi les noms des académiques de renom tels que le pharmacien Jaap Goudsmit et le virologue Ab Osterhaus.

L'ICIJ a dénoncé ce phénomène des fausses sciences dans de nombreux pays à travers le monde. La course effrénée à la publication auxquels sont soumis les chercheurs les entraîne parfois à publier dans ces revues peu scrupuleuses, souvent à leur insu. Le Monde a même découvert l'existence de faux colloques, où le nom de scientifique de renom était usurpé afin d'attirer de jeunes chercheurs, qui se retrouvent au final dans un simulacre de conférences scientifiques.