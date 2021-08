Des "camps climat" organisés par le CNCD à Han-sur-Lesse : "On ne peut faire l’impasse sur la question climatique"

Montrer qu’on est là, que la planète est notre avenir. Les jeunes, on le sait, sont en première ligne de la mobilisation pour le climat. Mais comment aller plus loin dans son engagement ? Le CNCD propose cinq jours de camp climat, cinq jours de discussions autour du thème du climat. Thomas Nagant, chargé de campagne au CNCD-11.11.11 à Namur était l’invité de la rédaction ce matin. Il organise un camp climat sur cinq jours à Han-sur-Lesse.

L’idée vient des jeunes eux-mêmes ?

Oui. On est souvent en contact avec des jeunes dans les écoles ou dans des groupes qu’on rencontre, et leur message est de nous dire : " on a envie de bouger, on a envie de s’engager, mais parfois, on se sent un peu démunis, on n’a pas les clés, on n’a pas les bonnes balises pour agir. Comment est-ce qu’on peut faire ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour être plus efficaces ? " C’est donc un peu sur ce constat-là qu’on s’est dit qu’on allait leur proposer de travailler ensemble. Ce n’est pas nous qui leur donnons des " formations ", mais c’est plutôt une formation partagée, des animations partagées. Ce sont eux et nous, ensemble, qui construisons un programme d’animations, de formations, de rencontres, de témoignages pendant cinq jours, pour peut-être les aider à être plus efficaces dans leurs actions, dans leur engagement.

C’est l’une de vos missions aussi au CNCD, l’éducation à la citoyenneté ?

Oui, le CNCD-11.11.11 a pour mission de faire vivre ce qu’on appelle la solidarité internationale. Dans ce cadre-là, nous avons effectivement une mission de ce qu’on appelle aujourd’hui l’ECMS, un terme un peu barbare pour dire l’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Et c’est dans ce cadre-là, effectivement, qu’on rencontre beaucoup de jeunes depuis l’école primaire jusqu’à la fin du secondaire, dans les écoles supérieures et dans les universités aussi.

Camp climat, vous l’avez dit, c’est leur donner les clés pour mieux comprendre, pour mieux s’engager. Ça fait quand même un peu penser à un camp d’entraînement. Vous voulez en faire des militants ?

Non, ce sont eux qui sont des militants. Nous, on n’est pas là pour en faire des militants, on est là pour les aider, pour les soutenir. Et on n’est pas tout seul. Le CNCD-11.11.11, c’est une coupole de 90 organisations et nous faisons appel à tout notre réseau. Dans celui-ci, il y a des organisations de jeunesse, des organisations de jeunes qui sont au contact directement avec des jeunes sur le terrain… C’est un peu tout ce réseau-là qu’on essaye de mettre en mouvement autour de l’envie des jeunes de s’engager davantage. Je pense qu’ils ont parfaitement raison de prendre le leadership sur ce terrain. C’est véritablement eux qui sont concernés, les tout premiers. Nous, on ne peut faire que les aider.