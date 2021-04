Des camions électriques pour concurrencer le diesel ? Des chercheurs prouvent que c’est faisable

L’automobile électrique est un secteur en pleine expansion depuis quelques années. Et pourtant, le Belge a mis du temps à s’y intéresser. Les scooters ont le vent en poupe auprès des jeunes, les vélos plaisent aux citadins et la gamme de voiture, quant à elle, s’élargit et s’adapte de plus en plus aux attentes des automobilistes. D’ailleurs, l’Europe de l’Ouest est le hotspot mondial avec plus de 700.000 voitures électriques vendues en 2020. Et en ce qui concerne les poids lourds, c’est une tout autre histoire…

Et oui, malheureusement, le transport de marchandises lourdes avec une formule 100% électrique nécessiterait de nombreuses batteries lourdes pour le fret. Résultat ? L’utilisation de ces batteries pour poids lourds électriques serait bien trop chère et le diesel toujours plus avantageux.

En tout cas, c’est la conclusion qu’on en tire aujourd’hui, surtout quand d’autres fabricants du secteur de l’automobile électrique comme Tesla a fait de petits pas sur ce marché et affirment tous qu’ils auront du mal à être compétitifs par rapport au diesel. Mais une récente étude du Stockholm Environment Insitute vient bouleverser cette idée perçue et indique que nous regardons la question dans le mauvais sens. Ce n’est pas la taille de la batterie qui importe mais plutôt l’efficacité de la recharge.