Des caméras thermiques pour lutter contre le trafic d'êtres humains à La Panne

La zone de police Westkust (Coxyde, La Panne et Nieuport) a déployé un système de caméras infrarouges pour lutter contre le trafic d'êtres humains, a rapporté lundi lors d'une conférence de presse le gouverneur de Flandre occidentale, Carl De Caluwé. Les appareils devraient permettre à la police de détecter les mouvements des passeurs dans les dunes et sur la plage et d'intercepter les bateaux de transmigrants plus rapidement.

Le système, qui sera installé sur la côte à La Panne, se compose d'une caméra standard et d'une caméra thermique équipée d'un zoom super résolution. L'objectif est de permettre à la police d'appréhender les passeurs plus rapidement, surtout la nuit. Les caméras serviront également à intercepter les petites embarcations de transmigrants qui s'apprêtent à traverser la Manche afin de rejoindre le Royaume-Uni.

Près de 100 traversées depuis le Nord de la France le mois dernier

La police estime que le système est absolument indispensable. Pas moins de 97 traversées tentées ou effectives ont eu lieu depuis le nord de la France en mai 2020, soit 75 de plus que lors du mois de mai de l'année précédente. "Nous constatons que les passeurs belges élargissent de plus en plus leur champ d'activité sur le territoire belge", a déclaré le chef de corps Nicholas Paelinck de la zone de police Westkust.