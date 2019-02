Des bulles à verre intelligentes pour limiter les dépôts sauvages

Rue Genard, à Quévy, deux bulles à verre sont installées en rase campagne, à côté d'une aire de pique-nique. Les bulles sont-elles remplies un peu, beaucoup, pas du tout? Il est possible de le savoir avec précision, nous explique Thomas Chiarenza, agent administratif et logistique chez Hygea. " Prenons cette bulle à verre coloré. Elle est munie d'un capteur, qui envoie un faisceau. Il calcule l'espace entre lui-même et la première bouteille. Les informations remontent plusieurs fois dans nos bureaux et avec ceci on peut calculer les itinéraires pour nos chauffeurs ".

Direction le " QG de l'intercommunale ", à Havré. Thomas Chiarenza interroge le logiciel, après avoir retrouvé la fameuse bulle. " C'est à Quévy. Est-ce qu'elle est pleine ? Là, le logiciel me dit qu'elle est remplie à 75%. En revanche, ici à Givry, cette autre bulle est pleine à 100%. Elle est à vider. A Asquillies, par contre...25% seulement... ". Quelques clics suffisent, pour organiser la prochaine tournée, en envoyant le camion uniquement là où la bulle est remplie. C'est un des gros avantages du système: plus de kilomètres inutiles, précise Belinda De Mattia, chargée de communication dans l'intercommunale. " Sans ces capteurs, on vide tous les 15 jours, que la bulle soit vide ou remplie. Ca permet d'optimiser ! " Avec ce système, il est possible de limiter également les dépôts sauvages, au pied des bulles. " Lorsqu'une bulle est remplie depuis 2-3 jours, les gens ont tendance à déposer le verre tout autour. Il y a parfois du verre cassé. Le système de capteur est aussi installé dans un objectif de propreté". Le logiciel garde en mémoire les " vitesses de remplissage " de chaque bulle. " Certaines se remplissent très vite, d'autres beaucoup plus lentement . Il y a des périodes où les bulles se remplissent plus vite. Les capteurs gardent un historique et peuvent nous dire quand les bulles se remplissent plus vite, à une date donnée, et quand la bulle sera remplie et qu'il faudra la vider ".