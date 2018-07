Des braconniers dévorés par des lions en Afrique du Sud

Au moins trois braconniers lancés sur la piste de rhinocéros ont été dévorés par des lions dans une réserve animalière privée du sud-est de l'Afrique du Sud, a-t-on appris jeudi auprès de son propriétaire.

Armés d'un fusil et d'une hache, les chasseurs étaient entrés dans la réserve de Sibuya tôt lundi matin et ont été retrouvés démembrés le lendemain matin, a déclaré à l'AFP Nick Fox. "Ils se sont retrouvés au milieu d'un groupe de lions, un grand groupe apparemment, donc ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour réagir", a-t-il raconté. "Nous ne savons pas exactement combien ils étaient, il n'en reste plus grand chose", a poursuivi Nick Fox, "on a retrouvé des habits pour trois personnes".

Chaque année, des milliers de rhinocéros sont abattus en Afrique pour leurs cornes, très prisées des adeptes de la médecine traditionnelle en Chine ou au Vietnam. Il reste 5000 spécimens de rhinocéros noirs sur le continent africain, dont près de 1.900 en Afrique du Sud. Le pays abrite aussi quelque 20.000 rhinocéros blancs, soit 80% de la population mondiale.