Des boites à tartines saines et respectueuses de l'environnement

Proposer une nourriture saine et avec des produits locaux pour les enfants, c'est le défi d'Aline et Julie. Ces deux mamans carolos ont créé la société "Oh my box" située à Loyers, près de Namur. Cette coopérative livre des boites à tartines conçues spécialement pour les enfants dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles. Elles viennent de signer le "Green deal" avec la Région wallonne.

Des cantines durables, c'est quoi?

La Région vient de lancer un programme pour améliorer la qualité de l'alimentation dans les cantines. Plus de 110 établissements : CPAS, écoles, administrations communales, entreprises prennent part au projet. "Le Gouvernement régional s’engage à ce que dans trois ans, trente pour cent des repas servis au sein des établissements participants soient composés d’aliments issus de l’agriculture biologique et locale" annonce le ministre wallon de l'environnement, Carlo Di Antonio.

Les signataires doivent de leurs côtés poursuivre plusieurs objectifs : des produits locaux et de saison, respectueux de l'environnement et des animaux, équitables, des repas sains équilibrés et savoureux. L'un des buts est aussi la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets.