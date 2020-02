Des Belges mis en quarantaine à Tenerife témoignent: "Ce ne sont plus des vacances"

Quarantine à Tenerife: pour Christophe Boite, un seul souhait : "Rentrer le plus vite possible!" -... Christophe Boite est arrivé vendredi après-midi dans un hôtel sur l'île espagnole de Tenerife, le H10 Costa Adeje Palace.. Mardi matin, il reçoit un papier sous la porte pour annoncer le confinement. Le restaurant et le bar de l'hôtel étant provisoirement fermés, une collation légère, baguette, pâtes froides et fruits, leur a été servie en chambre vers 21h30 : "La tension commençait à monter un peu, les gens avaient faim". "Pas de stress, note Christophe qui se dit serein, mais les seules informations arrivent via la Belgique, souligne-t-il. "On croise des gens sans masque ni gants, d'autres avec masque et gants. Chacun fait cela en bon père de famille".