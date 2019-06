Des belges champions de France 2019 en dégustation de vin à l'aveugle

On le sait, les Belges font partie des meilleurs dégustateurs de vin au monde. L’équipe belge Cefor-Namur (école provinciale de promotion sociale dans le secteur Horeca) n’a pas dérogé à la tradition et a été couronnée Championne de France 2019 en dégustation de vin à l’aveugle ce samedi. La finale du concours se déroulait au Vieux Château Gaubert près de Bordeaux.

A la deuxième place arrive une autre équipe belge, composée de Philippe Haid et Henry Rossignol.

Cépage, appellation, domaine, millésime, cuvée

L’équipe est constituée de professeurs d’œnologie et de sommellerie, ainsi que d’anciens élèves en sommellerie. C'est le duo Olivier Rotiers et Philippe Berger qui a les représentés. Olivier Rotiers n’en est pas à son premier titre puisqu’il a également remporté le titre de champion d’Europe dans la même catégorie en 2018.

"Il y avait 46 binômes de dégustateurs professionnels et amateurs passionnés et pointus. Il y avait des sommeliers, des cavistes, des importateurs. On touche un peu tout le monde. Ce sont principalement des Français, nous étions sept équipes belges et deux Luxembourgeoises", explique Olivier Rotiers.

"Le principe du concours est de déguster douze vins. Dans un premier temps, 8 vins pour les 46 équipes participantes on nous demande de trouver le cépage dominant ainsi que l’appellation, la cuvée, le domaine et le millésime. Suite à cela des points sont attribués, selon ce qu’on reconnaît, et il y a un classement général qui, au bout des huit premiers vins, donne une qualification pour les 6 meilleures équipes qui vont se disputer le titre."

Et c’est au terme de cette épreuve que cette équipe namuroise a remporté le titre.

On s’entraîne pendant douze semaines intensivement pour goûter des vins du monde entier

Cette équipe est très redoutée dans le milieu, car elle possède déjà deux victoires à son actif, en 2013 lors de la première édition du concours et en 2018. Avec cette victoire supplémentaire, elle s’envolera pour le Championnat du monde le 12 octobre prochain au Château de Chambord pour représenter la Belgique. "La finale du championnat de France est qualificative pour les championnats du monde. En terminant premier nous allons représenter la Belgique pour défendre notre titre", précise Philippe Berger

Mais comment se préparer à ce genre de concours. "Pour le championnat de France, comme on donne des cours, on s’entraîne un peu toute l’année. Mais pour le Championnat du monde, on s’entraîne pendant douze semaines intensivement pour goûter des vins du monde entier. On a culture très française"

La Belgique n’est pas une grande productrice de vin, pourtant les concours de dégustation, d’œnologie intéressent de plus en plus de monde. "Les Français sont surpris que les Belges goûtent de tout. C’est peut-être cette neutralité qui fait notre force. L’œnologue belge a une bonne culture générale. Nos cours intéressent de plus en plus de personnes. Cette année on a à peu près 250 adultes, il y a deux ans on était peut-être 80. On peut le voir aussi dans le nombre de caviste, les salons du vin. Le vin fait partie de notre culture sans pour autant être un grand producteur."