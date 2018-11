Des bars équipés de réservoir de 1000 litres de bière!

AB Inbev propose à ses clients des réservoirs de 1000 litres de bière. Ces réservoirs remplacent les fûts de 50 litres dans certains établissements Horeca. L'avantage est double : plus de fraîcheur et une conservation plus longue de la bière.

Évidemment, ces réservoirs géants ne sont proposés qu'aux bars et restaurants qui ont un gros débit. D'ailleurs, les livraisons ne sont possibles qu'à partir de 1000 litres. "Les fûts de 50 litres ne vont pas disparaitre" rassure Laure Stuyck, porte-parole d'AB Inbev.

Comment ça fonctionne ?

Au lieu d'entasser des fûts de 50 litres à la cave, il y aura des cuves imposantes. La livraison se fait sur le même mode qu'une livraison de mazout. Sarah, une des responsables du Café Luxembourg à Bruxelles : "Le livreur vient généralement à l'ouverture quand il n'y a pas encore de client. Il place une échelle entre nos 4 citernes et il branche un gros tuyau. Les citernes se remplissent directement à partir du camion qui est à l'extérieur !" explique-t-elle.

Les avantages

Dans un fût de 50 litres, la bière peut être conservée pendant 2 à 3 jours. Avec un réservoir de 1000 litres, le temps de conservation peut monter à 30 jours.

Autre avantage, dans une citerne, la température de la bière ne varie jamais. La température reste fixée à 2 degrés du moment où la bière quitte la cuve du brasseur jusqu'au moment où elle arrive dans l'établissement Horeca. Cela signifie aussi qu'il n'est pas nécessaire de la pasteuriser ou d'ajouter du CO2. On est donc face à une bière très pure, d'une qualité identique à celle goûtée par les maîtres brasseurs à la sortie de la salle de brassage. "Le houblon et la levure ressortent nettement. Le goût est beaucoup plus ample en bouche" explique Isabelle Matterne, responsable des services techniques Horeca pour AB Inbev.

Les inconvénients

Le coût de l'installation. Tous les établissements Horeca ne peuvent pas se permettre ce type d'équipement. Non seulement, il faut de la place, mais en plus, il faut calculer l'avantage de l'investissement par rapport au débit de bière.

En Belgique, 15 établissement sont équipés de citernes de 250 à 1000 litres. On peut notamment en apercevoir à l'aéroport de Bruxelles National, dans des bars bruxellois, liégeois et anversois ou encore dans des hôtels.