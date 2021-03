Des banques secouées par la plus grande faillite d'un "hedge fund" en plus de 20 ans

Curieux, non, de s’inquiéter de la faillite d’Archegos ?

"Arche qui ?", pourrait-on penser ?

Archegos Capital Management est un fonds d’investissement, un "hedge fund", créé afin de gérer, aux États-Unis, la fortune d’un particulier. Son mode de fonctionnement et ses pratiques ne l’appelaient pas à devenir la tête d’affiche d’une toute récente séquence bancaire et boursière.

Et puisque les marchés semblent à nouveau fébriles, des observateurs de la finance annoncent les uns que c’est "un signal d’alarme", les autres "qu’il faut éviter la contagion."

Un investisseur, des opérateurs

Les nouveaux déboires d’un "hedge fund" font donc trembler des banques et les marchés financiers.

Avec des pertes estimées par le Financial Times à deux milliards de dollars pour la Japonaise Nomura et à entre trois et cinq milliards pour le Crédit suisse, les actions de ces banques d’investissement ont chuté de plus de 15%, ce 29 mars.

De plus, elles ont tiré d’autres titres vers le bas.

Quel est le lien entre ces sociétés et Archegos ?

Nomura et le Crédit suisse agissaient tels des courtiers au nom du fonds. C’est tout le mécanisme de ces "hedge funds" qui associent ces acteurs.

L’appel de marges

D’un côté, le fonds Archegos, de l’autre, plusieurs grandes banques, lesquelles sont mandatées et rémunérées pour gérer des investissements.

Ces banques ont alerté Archegos indiquant que les comptes devaient être approvisionnés afin de maintenir les activités en bourse. Un appel classique, techniquement qualifié dans la finance "d’appel de marges".

Or, afin d’y répondre, Archegos a dû vendre pour quelque 20 milliards de dollars d’actions, peu diversifiées au surplus.

Des cessions urgentes et pourtant insuffisantes qui ont provoqué des baisses de cours et des pertes pour ces deux banques.

"Contractuellement, indique Éric Dor, directeur des Études Économiques de l’école de management de l’Université Catholique de Lille, "les dettes envers les courtiers concernés doivent être immédiatement remboursées".

En défaut de paiement, Archegos a creusé un trou chez Nomura et au Crédit suisse, lesquelles, mandatées, avaient porté ces actions dans leur bilan.

Une régulation trop laxiste

Il s’agit de la plus importante faillite d’un "hedge fund" depuis celle de LTCM en 1998 et à l’époque, les banques de la place ont pu éviter une crise du système.

Est-ce que l’on peut observer un effet domino ?

Une sérieuse alerte, à tout le moins, qui fait clignoter le signal d’une régulation trop laxiste.

"Depuis longtemps, poursuit Éric Dor, on s’inquiète des risques systémiques posés par les organismes de la finance de l’ombre, ou " shadom banking " dont les hedge funds sont des exemples emblématiques.

Puisqu’elles fonctionnent sans recourir à des dépôts du grand public, les entités de la finance de l’ombre sont régulées moins sévèrement que les banques proprement dites. Dès lors, la collecte de statistiques et autres informations à l’égard de certaines de ces sociétés est limitée, voire lacunaire".