Des baigneurs à nouveau en difficulté ce week-end à Ostende : attention aux bancs de sable !

Plusieurs incidents ont à nouveau eu lieu samedi, à Ostende, sur la plage où un jeune Bruxellois s’est noyé le 12 août dernier. Au total, les sauveteurs ont dû intervenir pour aider cinq personnes en détresse. Ils sont tous hors de danger, trois d’entre eux ont été emmenés à l’hôpital par sécurité, parce qu’ils avaient avalé de l’eau.

D’après la presse flamande, le bourgmestre faisant fonction, Kurt Claeys, a demandé qu’une enquête soit réalisée sur ce bout de plage pour éventuellement pouvoir prendre des mesures, mais les autorités communales démentent. “Il n’y aura pas d’enquête, rectifie Silke Beirens, échevine responsable des services de sauvetage. Le bourgmestre f.f. n’a jamais dit cela, il a simplement parlé d’une évaluation. Cela fait partie du processus constant d’évaluation des services de sauvetage.”

Pris de panique

Que s’est-il passé exactement ? Dans un mail signé par l’échevine et deux sauveteurs, Mathieu Vanderbeken et Nick Maene, ceux-ci expliquent : “Des personnes se trouvaient sur un banc de sable et, au moment de retourner sur la plage, ils se sont retrouvés en eau profonde. Ils ont été pris de panique et les sauveteurs ont dû les sortir de l’eau.”

Les bancs de sable et la marée montante

Le phénomène est connu, à la Mer du Nord. Des bancs de sable permettent aux baigneurs de se tenir debout, mais quand la marée monte, les parties plus basses, autour du banc de sable, se remplissent d’eau et deviennent plus profondes. Là, les baigneurs n’ont donc plus pied, ils doivent nager. Ceux qui ne savent pas nager et veulent retourner sur la plage sont pris par surprise.

Avertir à temps

Tom Cocle, responsable des sauveteurs à Blankenberge, connaît bien ce problème. “Il y a plein de bancs de sable en Mer du Nord. L’eau peut monter très vite, les gens n’en sont pas toujours conscients. Je ne connais pas les circonstances exactes à Ostende, mais je suis surpris : d’habitude, on avertit les gens du danger avant que l’eau ne monte.”

De plus en plus de gens qui viennent à la côte ne savent pas nager.

“On avertit les gens constamment, répond l’échevine. Mais nous remarquons que de plus en plus de gens qui viennent à la côte ne savent pas nager. Ce sont des touristes d’un jour (de Belgique ou de l’étranger) qui ne sont pas en confiance dans la mer.”

Que faire alors, pour éviter de nouveaux incidents ? “On doit continuer à sensibiliser, poursuit Silke Beirens. Notamment via les réseaux sociaux, et aussi à l’étranger. L’enseignement devrait aussi donner des cours sur la mer, autant que des cours de natation.”