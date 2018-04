Des autocaristes risquent-ils la sécurité de leurs voyageurs ?

Un chauffeur professionnel a décidé de dénoncer certaines pratiques du secteur du voyage en car. Poussés par le souci de rentabilité de leurs employeurs, certains d’entre eux conduisent parfois jusqu'à vingt heures par jour. Pourtant, la législation impose de ne pas dépasser neuf, voire dix heures derrière un volant.

Comment contourner la loi et éviter la sanction ?

Lorsque l’itinéraire d'un chauffeur est inférieur à 50 kilomètres, l’encodage des trajets est obligatoire par écrit (il s’agit d’une feuille de prestations), mais le tachygraphe — l'appareil qui enregistre les temps de conduite et de repos du chauffeur —, plus fiable, est facultatif. "En journée on nous fait travailler sans la carte du tachygraphe et en haute saison, on nous fait parfois partir le soir en "tourisme". Donc nous travaillons d’abord en journée, de 6 heures à 16 ou 17 heures, puis à 20 heures on reprend un car de tourisme pour des vacances scolaires ou des vacances au ski par exemple".

Face à cette réalité faite de fatigue et de stress, notre témoin s'inquiète pour la sécurité des voyageurs. Les conséquences de ce type de pratiques pourraient être dramatiques. Roberto Parrillo, responsable CSC Transcom et détenteur d’un mandat européen dans le secteur, connait le phénomène et déplore un manque de contrôles. "Un rapport européen datant d’il y a deux ans estime que la capacité des contrôles a diminué de 75%. Si en plus, la faute commise n’est pas sanctionnée à sa juste mesure, le fraudeur continuera ses pratiques puisque ça lui rapporte 50 à 60 fois plus que ce qu’il devra payer".

La rentabilité face à la concurrence ou la libéralisation progressive du marché dans l'Union européenne sont des facteurs privilégiés par une série d'employeurs. La fédération belge du secteur n’a jamais entendu parler de ces méthodes. Selon sa coordinatrice, le chauffeur encode toujours les heures qui ne sont pas notées sur le tachygraphe. Pour Veerle de Boeck, "De telles pratiques ne peuvent pas arriver car il s’agit d’une infraction à la législation sur les temps de conduite".

Pour notre témoin, il faut tirer le signal d'alarme. "C’est criminel de faire rouler des chauffeurs aussi longtemps avec des gens dans le car. Imaginez ce qu’il peut se passer s’il s’endort".

Si cet homme nous a contactés, c'est parce qu'il veut faire comprendre qu'en cas d'accident, ce n'est pas toujours le conducteur qui est le grand responsable.