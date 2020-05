Des astronomes observent pour la première fois les signes de la naissance d’un "bébé planète" dans un jeune système solaire

"Des milliers d’exoplanètes ont été identifiées jusqu’à présent, mais on sait peu de choses sur leur formation", explique Anthony Boccaletti de l’Observatoire de Paris, qui a dirigé l’étude. Les astronomes savent que les planètes naissent dans les disques de poussière entourant les jeunes étoiles, comme AB Aurigae, lorsque le gaz froid et la poussière s’agglutinent.

Des astronomes ont mis en évidence les signes révélateurs d’un système planétaire en formation. Autour d’une jeune étoile appelée AB Aurigae, située à 520 années-lumière de la Terre, se trouve un disque dense de poussière et de gaz dans lequel les scientifiques ont repéré une structure en spirale proéminente avec une "torsion" qui marque le site où une planète pourrait se former.

"Cette torsion en forme de S (..) correspond à la connexion de deux spirales, l’une s’enroulant vers l’intérieur de l’orbite de la planète, l’autre s’étendant vers l’extérieur, qui se rejoignent à l’emplacement de la planète. Elles permettent au gaz et à la poussière du disque de s’accréter sur la planète en formation et de la faire croître", détaille la coauteure Anne Dutrey,

Grâce au puissant système d’imagerie de SPHERE, les astronomes ont pu voir la lumière plus faible des petits grains de poussière et des émissions provenant du disque interne et ont également repéré une autre caractéristique remarquable, une "torsion", qui indique la présence d’une planète en cours de formation dans le disque.

Et ces observations du système AB Aurigae ne sont pas les premières, mais elles sont à l’heure actuelle les plus précises. Et cela ne s’arrête pas là, car la course aux outils pour observer l’espace est intense et les images sont de plus en plus précises.

Les premières images du système AB Aurigae ont donc été effectuées il y a quelques années avec le Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), dont l’ESO est partenaire.

Puis, en 2019 et début 2020, une équipe d’astronomes de France, de Taïwan, des États-Unis et de Belgique ont entrepris de capturer une image plus précise de l’étoile en utilisant l’instrument SPHERE du VLT de l’ESO au Chili. Les images obtenues avec SPHERE sont les images les plus profondes du système AB Aurigae obtenues à ce jour.

L’ELT, un télescope de 39 mètres prévu pour être opérationnel en 2025

L’ESO est actuellement en train de programmer la réalisation d’un télescope géant, l’ELT (Extremely Large Telescope). Ce télescope qui fera 39 mètres permettra aux astronomes d’obtenir des images encore plus détaillées des planètes en formation.

L’ELT sera "l’œil le plus grand au monde tourné vers le ciel" et devrait permettre aux astronomes d’être en mesure de voir directement et plus précisément comment la dynamique du gaz contribue à la formation des planètes.

"Les toutes premières observations de l’ELT sont prévues fin 2025. Le télescope est en construction sur le Cerro Armazones au Chili, tout proche du site du VLT. Avec une taille de 39 m de diamètre, l’ELT sera le plus grand télescope astronomique sur Terre. Par rapport au VLT, il permettra des observations spatiales plus fines (en combinaison avec des systèmes d’optique adaptative) et des observations d’objets astronomiques plus faiblement lumineux et plus lointains", explique la Docteure Anne-Lise Maire.

Ce télescope géant permettra donc aux astronomes d’accentuer leurs observations, et de continuer à tenter de percer les mystères de l’univers.