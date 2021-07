Des arnaqueurs piratent les adresses mails d’huissiers de justice

Dans un communiqué publié ce lundi, la chambre nationale des huissiers de justice (CNHB) alerte sur l’envoi d’e-mails frauduleux, demandant le versement d’une somme d’argent et menaçant la saisie des biens si le paiement n’a pas lieu.

"C’est une tentative flagrante d’arnaque", pour Sylvie Vanmaele, responsable communication à la CNHB. Depuis deux semaines, plusieurs courriels, émanant a priori d’huissiers de justice, circulent et ordonnent le transfert d’une somme d’argent sur un compte appartenant aux voleurs. Sylvie Vanmaele explique : "Malheureusement, la CNHB a souvent affaire à de faux huissiers de justice […] Depuis quelques semaines, il ne s’agit pas uniquement de faux huissiers de justice traditionnels mais de fraudeurs qui piratent les adresses mails d’études d’huissiers de justice existantes".

De son côté, Annelien Maurissen, du service communication de l’étude Modero, nous informe qu' "il n’y a pas de protection particulière autour des adresses mails des huissiers de justice". Celles-ci peuvent donc être dérobées comme n’importe quelle autre adresse e-mail professionnelle.

Intimidations

Qu’ils soient signés par la CNHB ou quelconque étude d’huissiers comme Colex, Agerant ou Modero donc, les arnaqueurs utilisent toujours le même type de courriel. Concrètement, les arnaqueurs envoient un e-mail dans lequel ils demandent un certain montant ainsi qu’une preuve de paiement. En cas d’absence de virement, un courriel suit et menace de saisir les biens. Ce message indique notamment : "Parce que vous ne payez pas, nous sommes obligés d’entamer cette procédure légale, par laquelle votre mobilier, vos revenus et/ou votre maison peuvent être saisis".

Sylvie Vanmaele rappelle que "la CNHB fournit un certain nombre de principes que les citoyens peuvent utiliser pour vérifier l’authenticité d’une lettre ou d’un courriel". Tout d’abord, la CNHB est une instance professionnelle et non pas une étude d’huissiers de justice. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement de la profession, à sa représentation officielle et à son contrôle. La CNHB ne peut donc pas elle-même lancer de procédure de recouvrement et réclamer directement le versement d’une somme d’argent. Tout e-mail formulant une telle demande et signé par l’organisme est donc un faux.

Quelques bons réflexes

De plus, la CNHB déclare que "les documents officiels, tels qu’une contrainte, ne sont jamais envoyés par courrier électronique à des particuliers. Un huissier de justice les livrera toujours à votre domicile. Si vous n’êtes pas présent, il laissera un message pour vous."

Une page contenant l’ensemble des huissiers de justice et candidats-huissiers est disponible en ligne. Une liste contenant les adresses mails utilisés par les fraudeurs est par ailleurs régulièrement mise à jour. Les faux courriels peuvent également être transmis à l’adresse mail (info@nkgb-cnhb.be) afin de tenir la CNHB informé des nouveaux cas.

De la même manière, chacun peut signaler un courrier au point de contact central s’il est victime d’une tromperie, d’une arnaque, d’une fraude ou d’une escroquerie. C’est notamment ce qu’a fait l’étude Modero, comme le notifie Annelien Maurissen, en déposant plainte auprès de trois entités différentes : le point de contact central donc mais également la police et cybersecurity.be.

Enfin, les huissiers belges n’utilisent que des comptes bancaires belges pour recevoir les virements. Si l’IBAN transmis par le courriel frauduleux ne commence pas par BE, il s’agit automatiquement d’une fraude.

La CNHB adresse un conseil clair à tous les citoyens concernés : "Ne payez pas !". Pour ceux qui ont déjà payé malheureusement, une seule solution restante : aller porter plainte auprès de la police.