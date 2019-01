Des arnaqueurs ciblent la jeune génération via les réseaux sociaux

La Fédération belge du secteur financier (Febelfin) tire la sonnette d’alarme au sujet d’une arnaque qui cible particulièrement les jeunes. Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale explique ces pratiques dans sa chronique « Surfons Tranquille » sur Classic 21.

« Concrètement, ils vont leur demander de prêter leur carte bancaire et de communiquer leur code PIN. Disposant de ces informations, ils vont pouvoir faire transférer l’argent, provenant d’une arnaque, sur le compte correspondant et, ensuite, ils en retirent le montant dans un distributeur automatique », détaille Olivier Bogaert.

Pour entrer en contact avec leur cible, les arnaqueurs passent notamment par les réseaux sociaux comme Snapchat ou encore WhatsApp, signale Febelfin. Ils n’hésitent pas non plus à les rencontrer à la sortie de l’école ou dans le bus.

En acceptant, le jeune « se met en position de faiblesse car les escrocs peuvent revenir vers lui et lui demander de recommencer », précise le commissaire. Par ailleurs, « dans ce rôle de mule qu’il a accepté, il risque aussi des poursuites judiciaires puisque, sans son intervention, l’escroquerie ne peut être finalisée ».

S’il s’agit d’un mineur, les parents peuvent aussi voir leur responsabilité engagée et c’est à eux que seront réclamés les dommages et intérêts.

Les conseils

« N’hésitez pas à parler de la situation décrite avec vos enfants. Expliquez-leur qu’ils doivent être réactifs face à ces profils qui leur promettent de l’argent rapide et facile. En les bloquant et en les signalant. Enfin, rappelez-leur qu’il ne faut jamais prêter son compte bancaire ou sa carte et en communiquer les codes », conseille Olivier Bogaert.