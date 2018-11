Des ancêtres à plus de 800.000 euros à vendre au Heysel

Depuis ce vendredi matin, le plateau du Heysel à Bruxelles accueille le salon Interclassics. Un évènement consacré aux véhicules de collections et aux ancêtres. Dans les cinq palais du Heysel on y trouve des centaines de véhicules plus ou moins anciens. Cela va de la Fiat 500 de 1956 à la Golf cabriolet des années 80 en passant par des modèles de Porsche produits à seulement quelques centaines d'exemplaires.

Et les prix peuvent grimper rapidement. Sur un stand spécialisé dans les véhicules de marque allemande, deux voitures dépassent les 100.000€. La première est une Porsche Roadster construite dans les années 60 en Belgique par la société D'Ieteren. Construite à moins de 300 exemplaires, il n'en reste aujourd'hui qu'une petite soixantaine. Elle est vendue à 400.000€. La pièce maîtresse du stand est une autre Porsche. il s'agit d'une Carrera bleue vendue à 800.000€.

Tout est bien sûr une question d'offre et de demande. Et ces dernières années, l'intérêt pour les véhicules de collection est grandissant. Il attire beaucoup d'investisseurs en mal de rendement. Mais la grande partie de la clientèle des dizaines de concessionnaires d'ancêtres ce sont les personnes âgées. Des hommes d'âge mûr en mal de nostalgie. ils cherchent à retrouver la voiture qu'ils ont connus chez leurs parents ou grand-parents quand ils étaient petits. Les moyens financiers sans plus aucun enfant à charge leurs permettent de se faire plaisir. Avec le papy-boom, ils sont de plus en plus nombreux à remplir ces conditions. Le marché de old timer a donc beaucoup d'avenir. Les organisateurs de ce salon l'ont bien compris.