Des agriculteurs marchent avec les jeunes pour le climat

Les agriculteurs ont entendu l’appel des jeunes. C’est ensemble qu’ils ont manifesté dans les rues de Bruxelles. Ce n’était pas la foule des grands jours pour le 13e jeudi de mobilisation : la police a compté plus ou moins 500 manifestants au départ de la gare du Nord. Les organisateurs évoquent 1200 participants. Ils ont déambulé dans les rues de la capitale jusqu’à la gare du Midi. Calicots ou banderoles à la main, agriculteurs et jeunes mettent une fois de plus la pression sur les politiques. L’échec du vote de la loi climat est toujours difficile à avaler.