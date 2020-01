Des affiches anti-PMA et anti-IVG créent la polémique et sont retirées des gares parisiennes

A quelques jours de l'examen du projet de loi bioéthique en commission spéciale du Sénat français, la très conservatrice association pro-vie Alliance Vita a lancé une campagne d'affiches publicitaires qui a rapidement suscité l'indignation. Dans les gares parisiennes, alors que la grève perdure, les navetteurs ont pu voir différentes affiches anti-IVG et anti-PMA. On peut y lire que "La société progressera à condition de respecter la maternité/la paternité/la vie/la différence".

Je suis profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA à la Gare du Nord et dans plusieurs autres lieux de la capitale. Je demande à @ExterionMediaFR et #Mediatransports que ces affiches soient retirées immédiatement. pic.twitter.com/7dA6p26Q1B

Médiatransport a rapidement réagi et, à nos confrères de L'Obs, reconnu un "dysfonctionnement" et une "négligence", et pointe des "difficultés d’organisation posées par la grève" et a promis de retirer deux des quatre affiches de la campagne, celles concernant la maternité et la paternité. "Nous respectons la pluralité des expressions dès lors que les messages que nous diffusons ne sont pas en contradiction avec notre devoir de neutralité. C’est le cas de ces deux visuels militants", a déclaré Valérie Decamp, présidente de la régie publicitaire.