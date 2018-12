Dès 2019, la zone basse émission de Bruxelles entre dans une nouvelle phase: votre véhicule devient-il interdit?

Dès ce 1er janvier, la zone basse émission de la Région bruxelloise entrera dans une nouvelle phase. 19.000 véhicules seront désormais interdits de circulation dans la capitale : les plus vieux et les plus polluants, diesel mais aussi essence.

Les véhicules diesel de norme EURO 2 et les véhicules essence sans norme EURO ou de norme EURO 1 seront également interdits.

"Pour les véhicules essence, ce sont des véhicules qui datent d’avant 1996, et pour les véhicules diesel, des véhicules immatriculés avant 2000, explique Alice Gérard de Bruxelles Environnement. Tout comme pour la vague de 2018, la vague de 2019, nous venons d’envoyer un courrier à tous les Bruxellois qui disposent d’un véhicule qui est concerné par les critères d’accès de 2019."

Comment savoir si son véhicule est concerné ? "Le meilleur moyen est d’aller sur le site Internet lez.brussels. S’y trouve là un simulateur sur lequel il suffit d’encoder sa plaque d’immatriculation et la date de première immatriculation, et vous disposerez de l’information pour savoir jusqu’à quand le véhicule peut circuler dans la zone de basse émission de la Région bruxelloise."

