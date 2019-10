Dernière occupation avant la fin du monde. Des militants écologiques violents ?

C’est la première action marquante menée à Paris au nom de l’association " Extinction rébellion ". Interrogée ce matin sur France Inter, l’ambassadrice sur les pôles Arctique et Antarctique, Ségolène Royal, a été sans concessions : elle demande "que l’on réprime très rapidement ces groupes violents", des groupes qui selon elle instrumentalisent l’écologie et en dégradent l’image. L’usage du terme "violent" interpelle puisque les militants d’Extinction Rébellion revendiquent précisément la non-violence.

Ils sont arrivés discrètement par petits groupes comme s’ils allaient faire du shopping un samedi matin. Mais une fois à l’intérieur du centre commercial de la place d’Italie à Paris, ils déploient des calicots, s’assoient par terre et barricadent les entrées du bâtiment à l’aide de tables et de chaises. Objectif : bloquer l’activité commerciale pour cause d’urgence climatique.

XR, Extinction Rébellion c’est quoi ?

Le mouvement a été créé à Londres il y a un an. Sur la charte des "rebelles", on découvre ces principes : respecter tout le monde y compris la police, pas de recours à la violence qu’elle soit physique ou verbale, ni armes ni masques ni alcool ou drogue illégale. On est donc loin de la colère souvent violente qui, l’an dernier, a animé les gilets jaunes.

La rébellion se veut ici pacifique mais radicale : il s’agit de bloquer l’activité dans les centres-villes et les participants sont avertis qu’ils s’exposent à des arrestations administratives voire judiciaires. Ce qu’ils veulent, c’est que l’on reconnaisse la gravité et l’urgence des crises écologiques et que l’on agisse rapidement en conséquence. Pour faire simple, on est dans la philosophie du discours radical de Greta Grundberg à l’assemblée générale des Nations Unies. Mais le mouvement a une autre égérie: non pas une adolescente de 16 ans mais une universitaire de 90 ans, l’Américaine Joanna Macy.