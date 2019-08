Dernier chassé-croisé de l'été: samedi noir sur les routes vers la Méditerranée

La circulation était dense samedi pour le dernier chassé-croisé de l'été, avec un pic de bouchons cumulés de 720 kilomètres à 12h20 en France, selon Bison futé qui a vu rouge au niveau national et noir en direction de la Méditerranée.

Samedi dernier, le pic de bouchons cumulés avait été de 762 kilomètres à 12h10.

Ce sont 903 kilomètres de bouchons cumulés qui avaient été relevés le 4 août 2018 - le record absolu de 1.340 kilomètres ayant été atteint le 29 mai dernier lors du pont de l'Ascension.

Ce samedi, "la situation est conforme aux prévisions", a souligné une porte-parole de Bison futé: rouge au niveau national, noir en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen.

Les principales difficultés de circulation concernent la vallée du Rhône sur l'A7 (90 kilomètres de ralentissements), le centre sur l'A75 (25 km), l'Arc méditerranéen sur l'A8 et l'A9 (75 km).

La transversale A61 entre Toulouse et Narbonne est également chargée ainsi que l'A10 entre Bordeaux et Tours (85 km) mais aussi, dans le Grand Ouest, l'A13 à proximité de Caen, l'A11 (25 km) et la N165 (75 km), "ce que nous avions un peu moins anticipé", a reconnu l'organisme.

La circulation sera plus fluide dimanche, classé vert au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen dans le sens des départs. Ce sera vert au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen dans le sens des retours.